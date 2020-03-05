Після ротацій в уряді Зеленський зібрався на Полтавщину
Четвер, 5 березня 2020, 08:15
Президент Володимир Зеленський 5 і 6 березня відвідає Полтавську область, де наразі на обсервації знаходяться українці та іноземці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу.
Джерело: пресслужба Полтавської ОДА
Дослівно: "5-6 березня 2020 року президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Полтавську область".
Деталі: Відзначимо, що 5 березня завершується період обсервації українців та іноземців, які прилетіли з Китаю, звідки поширюється коронавірус.
Усі евакуйовані з Китаю перебувають на обсервації у Полтавській області.
Передісторія:
- 20 лютого з Китаю, де вирує коронавірус, в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
- Усі евакуйовані з Китаю наразі перебувають на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Міністр МОЗ Зоряна Скалецька після протестів місцевих жителів у Нових Санжарах заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.
- Обсервація в Нових Санжарах завершиться 5 березня, якщо не виникне підозр на захворювання.
Українська правда