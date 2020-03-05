Після ротацій в уряді Зеленський зібрався на Полтавщину

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Четвер, 5 березня 2020, 09:15

Президент Володимир Зеленський 5 і 6 березня відвідає Полтавську область, де наразі на обсервації знаходяться українці та іноземці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу. 

Джерело: пресслужба Полтавської ОДА

Дослівно: "5-6 березня 2020 року президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Полтавську область".

Деталі: Відзначимо, що 5 березня завершується період обсервації українців та іноземців, які прилетіли з Китаю, звідки поширюється коронавірус.

Усі евакуйовані з Китаю перебувають на обсервації у Полтавській області.

Передісторія: 

  • 20 лютого з Китаю, де вирує коронавірус, в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
  • Усі евакуйовані з Китаю наразі перебувають на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
  • Міністр МОЗ Зоряна Скалецька після протестів місцевих жителів у Нових Санжарах заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.
  • Обсервація в Нових Санжарах завершиться 5 березня, якщо не виникне підозр на захворювання.

Українська правда
Теми: Зеленський Полтавська область президент


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