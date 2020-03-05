Після ротацій в уряді Зеленський зібрався на Полтавщину

Президент Володимир Зеленський 5 і 6 березня відвідає Полтавську область, де наразі на обсервації знаходяться українці та іноземці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу.

Джерело: пресслужба Полтавської ОДА

Дослівно: "5-6 березня 2020 року президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Полтавську область".

Деталі: Відзначимо, що 5 березня завершується період обсервації українців та іноземців, які прилетіли з Китаю, звідки поширюється коронавірус.

Усі евакуйовані з Китаю перебувають на обсервації у Полтавській області.

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