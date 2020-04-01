В Україні успішно випробували ракету, здатну вражати ціль на відстані 120 км

В Україні в умовах замкнутого циклу створили ракету, що здатна уражати цілі на відстані 120 км.

Джерело: Секретар РНБО Олексій Данілов у facebook

Пряма мова: "Маємо гарну новину – ДККБ "Луч" 30-31 березня проведено чергове успішне випробування ракети "Вільха-М". Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км".

Деталі: Данілов повідомив, що незважаючи на складні метеоумови, за яких відбувалися випробування, усі запуски були успішними.

Ніякий коронавірус не зупинить виконання української ракетної програми! Маємо гарну новину – ДККБ «Луч» 30-31 березня... Опубліковано Олексієм Даниловим Середа, 1 квітня 2020 р.

30-31 березня 2020 року ДККБ «Луч» на полігоні в Одеській області успішно провело чергові випробування ракети #ВільхаМ з дальністю ураження 120 км. Ця ракета створюється підприємствами ОПК України за замкненим циклом виробництва. pic.twitter.com/vXtHncYRXH — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) April 1, 2020

Що було раніше: В лютому 2020 року на той час міністр оборони Олексій Загороднюк повідомив, що Україна тільки розробляє концепцію розвитку ракетної галузі і не планує зупиняти розробку проєктів "Нептун" і "Вільха". За його словами, на ракетну галузь у порівнянні з минулим роком планувалося збільшити витрати на 300 млн грн.

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