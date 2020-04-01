Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні успішно випробували ракету, здатну вражати ціль на відстані 120 км

Середа, 1 квітня 2020, 15:07
В Україні успішно випробували ракету, здатну вражати ціль на відстані 120 км

В Україні в умовах замкнутого циклу створили ракету, що здатна уражати цілі на відстані 120 км.

Джерело: Секретар РНБО Олексій Данілов у facebook

Пряма мова: "Маємо гарну новину – ДККБ "Луч" 30-31 березня проведено чергове успішне випробування ракети "Вільха-М". Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км".

Деталі: Данілов повідомив, що незважаючи на складні метеоумови, за яких відбувалися випробування, усі запуски були успішними.

Ніякий коронавірус не зупинить виконання української ракетної програми! Маємо гарну новину – ДККБ «Луч» 30-31 березня...

Опубліковано Олексієм Даниловим Середа, 1 квітня 2020 р.

Що було раніше: В лютому 2020 року на той час міністр оборони  Олексій Загороднюк повідомив, що Україна тільки розробляє концепцію розвитку ракетної галузі і не планує зупиняти розробку проєктів "Нептун" і "Вільха". За його словами, на ракетну галузь у порівнянні з минулим роком планувалося збільшити витрати на 300 млн грн.

Нагадаємо:

  • В листопаді 2019 року Україна успішно випробувала комплекс ЖК-360МЦ "Нептун". Ракета Р-360 здійснила політ більше ніж на 250 кілометрів.
  • Перед цим, в липні 2019 року, Україна успішно випробувала реактивну систему залпового вогню "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження.

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяРНБОУкроборонпром
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
зброя
У Росії кажуть, що надання Україні касетних снарядів "жодним чином" не змінить хід війни
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Останні новини
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
Усі новини...
Реклама: