В Україні успішно випробували ракету, здатну вражати ціль на відстані 120 км

7505 переглядів
Середа, 1 квітня 2020, 15:07

В Україні в умовах замкнутого циклу створили ракету, що здатна уражати цілі на відстані 120 км.

Джерело: Секретар РНБО Олексій Данілов у facebook

Пряма мова: "Маємо гарну новину – ДККБ "Луч" 30-31 березня проведено чергове успішне випробування ракети "Вільха-М". Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км".

Деталі: Данілов повідомив, що незважаючи на складні метеоумови, за яких відбувалися випробування, усі запуски були успішними.

Ніякий коронавірус не зупинить виконання української ракетної програми! Маємо гарну новину – ДККБ «Луч» 30-31 березня...

Опубліковано Олексієм Даниловим Середа, 1 квітня 2020 р.

Що було раніше: В лютому 2020 року на той час міністр оборони  Олексій Загороднюк повідомив, що Україна тільки розробляє концепцію розвитку ракетної галузі і не планує зупиняти розробку проєктів "Нептун" і "Вільха". За його словами, на ракетну галузь у порівнянні з минулим роком планувалося збільшити витрати на 300 млн грн.

Нагадаємо:

  • В листопаді 2019 року Україна успішно випробувала комплекс ЖК-360МЦ "Нептун". Ракета Р-360 здійснила політ більше ніж на 250 кілометрів.
  • Перед цим, в липні 2019 року, Україна успішно випробувала реактивну систему залпового вогню "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження.

Теми: зброя РНБО Укроборонпром


powered by lun.ua
Матеріали за темою
СБУ виявила схрон з російським вогнеметом на Луганщині 25 березня 2020, 20:10
Позбавити інтернету цілу країну: Хакери розповіли про замовлення ФСБ на нову кіберзброю 19 березня 2020, 13:30
З району ООС хотіли вивезти гранатомети й кулемети – СБУ 13 березня 2020, 09:27
Усі новини
Головні новини
В Україні успішно випробували ракету, здатну вражати ціль на відстані 120 км
Брат Єрмака прокоментував скандальні плівки
У Зеленського подумують посилити карантин до режиму "всі в масках"
Кабмін введе ще більше обмежень на пересування через COVID-19
Усі новини
Медицина

Що робити у разі відмови у тестуванні на COVID-19

посміхніться!

10 оригінальних методів боротьби з коронавірусом