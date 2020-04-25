Головні новини п’ятниці і ночі: Саакашвілі і "слуги", план виходу із карантину

Саакашвілі не вдалося переконати "слуг", Кабмін звільнив очільників податкової та митної служб, уряд представив план виходу із карантину — актуальні новини 24 квітня.

Про Саакашвілі

Саакашвілі не вдалося переконати більшість "слуг" проголосувати за призначення його віцепрем’єром — тепер йому доведеться шукати голоси в інших фракціях.

Водночас Саакашвілі каже, що впевнений у підтримці Зеленського і буде готуватися до голосування за його кандидатуру на пост віцепрем'єра з реформ 30 квітня.

Голова владної фракції в Грузії припустив, що дипломатичні відносини з Україною ускладняться, якщо Саакашвілі призначать віцепрем’єром українського уряду.

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія пригрозив щонайменше відкликати посла з України у разі призначення грузинського експрезидента віцепрем'єром — Саакашвілі засуджений в Грузії за тяжкою статтею та перебуває в розшуку.

Про звільнення Верланова і Нефьодова

Уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

Також звільнені заступники Нефьодова - Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Пєтухов.

Сергій Верланов вважає, що звільнення його з посади голови Державної податкової служби та звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова є нічим не обґрунтоване "політичне рішення".

Він також подав заяву до Офісу генпрокурора проти колишнього міністра економіки Ігоря Уманського, звинувачуючи останнього у неправдивому повідомленні про злочин.

Про план уряду

Кабінет міністрів розробив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.

За словами голови уряду, стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

В Україні зафіксовано 7647 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 477. Внаслідок ускладнень померли 193 особи, 601 пацієнт одужав.

В Україні найближчим часом, імовірно, буде запущено масове ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу, для визначення наявності імунітету до хвороби — головний санлікар Ляшко.

Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова звільнилася через пів року після призначення — за увесь час на посаді вона не отримала жодної заробітної плати.

В Україні розпочалося виробництво ПЛР-тестів на коронавірус — першу партію у 200 тисяч тестів вже відправили по областях.

Однорічний хлопчик Назар став першим пацієнтом в Україні, якому пересадили кістковий мозок від неродинного донора з Німеччини.

Вчені при уряді США помітили, що коронавірус слабшає швидше при впливі сонячного світла, спеки і вологості — Трамп вхопився за ідею та запропонував використовувати світло для боротьби з COVID-19.