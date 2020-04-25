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Головні новини п’ятниці і ночі: Саакашвілі і "слуги", план виходу із карантину

Субота, 25 квітня 2020, 08:00

Саакашвілі не вдалося переконати "слуг", Кабмін звільнив очільників податкової та митної служб, уряд представив план виходу із карантину — актуальні новини 24 квітня.

Про Саакашвілі

Саакашвілі не вдалося переконати більшість "слуг" проголосувати за призначення його віцепрем’єром — тепер йому доведеться шукати голоси в інших фракціях.

Водночас Саакашвілі каже, що впевнений у підтримці Зеленського і буде готуватися до голосування за його кандидатуру на пост віцепрем'єра з реформ 30 квітня.

Голова владної фракції в Грузії припустив, що дипломатичні відносини з Україною ускладняться, якщо Саакашвілі призначать віцепрем’єром українського уряду.

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія пригрозив щонайменше відкликати посла з України у разі призначення грузинського експрезидента віцепрем'єром — Саакашвілі засуджений в Грузії за тяжкою статтею та перебуває в розшуку.

Про звільнення Верланова і Нефьодова

Уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

Також звільнені заступники Нефьодова - Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Пєтухов.

Сергій Верланов вважає, що звільнення його з посади голови Державної податкової служби та звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова є нічим не обґрунтоване "політичне рішення"

Він також подав заяву до Офісу генпрокурора проти колишнього міністра економіки Ігоря Уманського, звинувачуючи останнього у неправдивому повідомленні про злочин. 

Про план уряду

Кабінет міністрів розробив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.

За словами голови уряду, стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

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Українська правда
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