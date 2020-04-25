Главные новости пятницы и ночи: Саакашвили и "слуги", план выхода из карантина

Саакашвили не удалось убедить "слуг", Кабмин уволил руководителей налоговой и таможенной служб, правительство представило план выхода из карантина – актуальные новости 24 апреля.

О Саакашвили

Саакашвили не удалось убедить большинство "слуг" проголосовать за назначение его вицепремьером — теперь ему придется искать голоса в других фракциях.

Вместе с тем Саакашвили говорит, что уверен в поддержке Зеленского и будет готовиться к голосованию за его кандидатуру на пост вице-премьера по реформам 30 апреля.

Глава правящей фракции в Грузии предположил, что дипломатические отношения с Украиной осложнятся, если Саакашвили назначат вице-премьером украинского правительства.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пригрозил как минимум отозвать посла из Украины в случае назначения грузинского экс-президента вице-премьером — Саакашвили осужден в Грузии по тяжелой статье и находится в розыске.

О увольнение Верланова и Нефедова

Правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

Также уволены заместители Нефедова – Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Верланов считает, что увольнение его с должности председателя Государственной налоговой службы и увольнение главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова является ничем необоснованным "политическим решением".

Он также подал заявление в Офис генпрокурора против бывшего министра экономики Игоря Уманского, обвиняя последнего в ложном сообщении о преступлении.

О плане Кабмина

Кабинет министров разработал четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.

По словам главы правительства, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

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