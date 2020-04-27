Новини 27 квітня: заступник Кличка, "справа Гандзюк"
Заступник Кличка накинувся на патрульних за зауваження, СБУ завершила розслідування "справи Гандзюк" — актуальні новини 27 квітня.
Про Слончака
Заступник Кличка Володимир Слончак зчепився з патрульними після зауваження, а столична депутатка Людмила Костенко, яка була за кермом зупиненого авто, відмовилася від тестів на сп’яніння.
У поліції Києва заявили, що Слончак мав явні ознаки алкогольного сп’яніння — за вчинене йому загрожує до 5 років ув’язнення.
Пізніше очільник столиці Віталій Кличко звільнив свого заступника.
Також в інтернет виклали відео конфлікту вже ексзаступника голови КМДА з патрульними.
Звільнений Слончак заперечує напад на правоохоронця, втім все ж перепросив за зайві емоції. Йому оголошено підозру.
Про "справу Гандзюк"
СБУ завершила досудове розслідування щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Активісти "Хто замовив Катю Гандзюк" вважають, що офіс генпрокурора "злив" справу, а замовник злочину Мангер домовився з Венедіктовою.
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