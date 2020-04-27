Новости 27 апреля: заместитель Кличко, "дело Гандзюк"

Заместитель Кличко набросился на патрульных за замечание, СБУ завершила расследование "дела Гандзюк" — актуальные новости 27 апреля.

О Слончаке

Заместитель Кличко Владимир Слончак сцепился с патрульными за замечание, а столичная депутат Людмила Костенко, которая была за рулем остановленного авто, отказалась от прохождения теста на опьянение.

В полиции Киева заявили, что Слончак имел явные признаки алкогольного опьянения — за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.

Позднее глава столицы Виталий Кличко уволил своего заместителя.

Также в интернет выложили видео конфликта уже экс-заместителя председателя КГГА с патрульными.

Уволенный Слончак отрицает нападение на полицейского, впрочем все же извинился за лишние эмоции. Ему объявлено подозрение.

О "деле Гандзюк"

СБУ завершила досудебное расследование относительно председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Активисты "Хто замовив Катю Гандзюк" считают, что офис генпрокурора "слил" дело, а заказчик преступления Мангер договорился с Венедиктовой.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

В Украине зафиксировано 9009 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 392. В результате осложнений умерли 220 человек, 864 пациента выздоровели.

В Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".

В случае увеличения количества заболевших коронавирус после ослабления карантина правительство будет возвращаться к более жестким ограничениям.

Финансовый комитет рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту и рекомендовал депутатам поддержать его во втором чтении. Нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.

Кабинет министров разрешит работать ряду продовольственных рынков — решение планируют рассмотреть в среду.