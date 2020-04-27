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Новости 27 апреля: заместитель Кличко, "дело Гандзюк"

Понедельник, 27 апреля 2020, 21:19
Новости 27 апреля: заместитель Кличко, дело Гандзюк

Заместитель Кличко набросился на патрульных за замечание, СБУ завершила расследование "дела Гандзюк" — актуальные новости 27 апреля.

О Слончаке

Заместитель Кличко Владимир Слончак сцепился с патрульными за замечание, а столичная депутат Людмила Костенко, которая была за рулем остановленного авто, отказалась от прохождения теста на опьянение.

В полиции Киева заявили, что Слончак имел явные признаки алкогольного опьянения — за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.

Позднее глава столицы Виталий Кличко уволил своего заместителя.

Также в интернет выложили видео конфликта уже экс-заместителя председателя КГГА с патрульными.

Уволенный Слончак отрицает нападение на полицейского, впрочем все же извинился за лишние эмоции. Ему объявлено подозрение.

О "деле Гандзюк"

СБУ завершила досудебное расследование относительно председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Активисты "Хто замовив Катю Гандзюк" считают, что офис генпрокурора "слил" дело, а заказчик преступления Мангер договорился с Венедиктовой.

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