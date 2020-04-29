Офіс Венедіктової проігнорував засідання ТСК по Гандзюк

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Середа, 29 квітня 2020, 11:55

Представники Офісу генпрокурора та Служби безпеки відмовилися прийти на засідання тимчасової слідчої комісії щодо справи вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Джерело: трансляція засідання ТСК, Facebook-сторінка нардепа "Євросолідарності" Вікторії Сюмар

Пряма мова Сюмар: "Почали засідання ТСК у справі Гандзюк та інших активістів. Зібралися оперативно, через несподівану передачу справи до суду.

СБУ і ГПУ не прийшли. Прямо написали, що ТСК в такому форматі не може гарантувати їм безпеку.

Тому в них нема можливість прозвітувати про те, як держава Україна та відповідні органи гарантують безпеку українцям, особливо громадським активістам".

Деталі: Засідання ТСК відбувається на свіжому повітрі.

Активісти та журналісти, які присутні на засіданні ТСК, закликають нардепів збирати підписи за відставку генпрокурора Ірини Венедіктової, яка, на їхню думку, за місяць на посаді розвалила справу Гандзюк.

Українська правда
Теми: напад на Гандзюк Венедіктова Офіс генпрокурора вбивство


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