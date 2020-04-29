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Офіс Венедіктової проігнорував засідання ТСК по Гандзюк

Середа, 29 квітня 2020, 11:55
Офіс Венедіктової проігнорував засідання ТСК по Гандзюк

Представники Офісу генпрокурора та Служби безпеки відмовилися прийти на засідання тимчасової слідчої комісії щодо справи вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Джерело: трансляція засідання ТСК, Facebook-сторінка нардепа "Євросолідарності" Вікторії Сюмар

Пряма мова Сюмар: "Почали засідання ТСК у справі Гандзюк та інших активістів. Зібралися оперативно, через несподівану передачу справи до суду.

СБУ і ГПУ не прийшли. Прямо написали, що ТСК в такому форматі не може гарантувати їм безпеку.

Тому в них нема можливість прозвітувати про те, як держава Україна та відповідні органи гарантують безпеку українцям, особливо громадським активістам".

Деталі: Засідання ТСК відбувається на свіжому повітрі.

 

Активісти та журналісти, які присутні на засіданні ТСК, закликають нардепів збирати підписи за відставку генпрокурора Ірини Венедіктової, яка, на їхню думку, за місяць на посаді розвалила справу Гандзюк.

 

Що передувало: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – голова Херсонської облради Владислав Мангер.

Активісти обурилися такому рішенню і висловили своїх претензії. Зокрема, їх не влаштовує рішення про завершення досудового розслідування.

Близько сотні активістів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" прийшли під Офіс президента на акцію протесту з вимогою пояснень від Володимира Зеленського та звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової через завершення досудового слідства у справі Катерини Гандзюк.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
  • 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера. 
  • 28 березня друзі вбитої активістки Катерини Гандзюк заявили, що генпрокурор Ірина Венедіктова тисне на її батька.

Українська правда

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Теми: напад на ГандзюкВенедіктоваОфіс генпрокуроравбивство
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