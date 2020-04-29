Офис Венедиктовой проигнорировал заседание ВСК по Гандзюк

Представители Офиса генпрокурора и Службы безопасности отказались прийти на заседание временной следственной комиссии по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: трансляция заседания ВСК, Facebook-страница нардепа "Евросолидарности" Виктории Сюмар

Прямая речь Сюмар: "Начали заседание ВСК по делу Гандзюк и других активистов. Собрались оперативно, через неожиданную передачу дела в суд.

СБУ и ГПУ не пришли. Прямо написали, что ВСК в таком формате не может гарантировать им безопасность.

Поэтому у них нет возможности отчитаться о том, как государство Украина и соответствующие органы гарантируют безопасность украинцам, особенно общественным активистам".

Детали: Заседание ВСК проходит на свежем воздухе.

Активисты и журналисты, которые присутствовали на заседании ВСК, призывают нардепов собирать подписи за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая, по их мнению, за месяц в должности развалила дело Гандзюк.