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Офис Венедиктовой проигнорировал заседание ВСК по Гандзюк

Среда, 29 апреля 2020, 11:55
Офис Венедиктовой проигнорировал заседание ВСК по Гандзюк

Представители Офиса генпрокурора и Службы безопасности отказались прийти на заседание временной следственной комиссии по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: трансляция заседания ВСК, Facebook-страница нардепа "Евросолидарности" Виктории Сюмар

Прямая речь Сюмар: "Начали заседание ВСК по делу Гандзюк и других активистов. Собрались оперативно, через неожиданную передачу дела в суд.

СБУ и ГПУ не пришли. Прямо написали, что ВСК в таком формате не может гарантировать им безопасность.

Поэтому у них нет возможности отчитаться о том, как государство Украина и соответствующие органы гарантируют безопасность украинцам, особенно общественным активистам".

Детали: Заседание ВСК проходит на свежем воздухе.

 

Активисты и журналисты, которые присутствовали на заседании ВСК, призывают нардепов собирать подписи за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая, по их мнению, за месяц в должности развалила дело Гандзюк.

 

Что предшествовало: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и конечный заказчик - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Активисты возмутились такому решению и высказали свои претензии. В частности, их не устраивает решение о завершении досудебного расследования.

Около сотни активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" пришли под Офис президента на акцию протеста с требованием объяснений от Владимира Зеленского и увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой из-за завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
  • 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
  • 28 марта друзья убитой активистки Екатерины Гандзюк заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова давит на ее отца.

Украинская правда

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Темы: нападение на ГандзюкВенедиктоваОфис генпрокурораубийство
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