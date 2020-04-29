Офис Венедиктовой проигнорировал заседание ВСК по Гандзюк
Представители Офиса генпрокурора и Службы безопасности отказались прийти на заседание временной следственной комиссии по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Источник: трансляция заседания ВСК, Facebook-страница нардепа "Евросолидарности" Виктории Сюмар
Прямая речь Сюмар: "Начали заседание ВСК по делу Гандзюк и других активистов. Собрались оперативно, через неожиданную передачу дела в суд.
СБУ и ГПУ не пришли. Прямо написали, что ВСК в таком формате не может гарантировать им безопасность.
Поэтому у них нет возможности отчитаться о том, как государство Украина и соответствующие органы гарантируют безопасность украинцам, особенно общественным активистам".
Детали: Заседание ВСК проходит на свежем воздухе.
Активисты и журналисты, которые присутствовали на заседании ВСК, призывают нардепов собирать подписи за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая, по их мнению, за месяц в должности развалила дело Гандзюк.
Что предшествовало: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и конечный заказчик - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.
Активисты возмутились такому решению и высказали свои претензии. В частности, их не устраивает решение о завершении досудебного расследования.
Около сотни активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" пришли под Офис президента на акцию протеста с требованием объяснений от Владимира Зеленского и увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой из-за завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк.
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Предыстория:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
- 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
- 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
- 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
- 28 марта друзья убитой активистки Екатерины Гандзюк заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова давит на ее отца.