"Кузня на Рибальському": арешт майна в першу чергу б’є по безпеці країни

Завод "Кузня на Рибальському" оскаржить в апеляційній інстанції рішення Окружного адміністративного суду м. Києва щодо заборони розпоряджатися нерухомим майном.

Джерело: пресслужба заводу "Кузня на Рибальському"

Дослівно: "Для успішного виконання державного оборонного замовлення підприємство планувало й надалі планує брати кредити під заставу майна. Однак, арешт позбавляє нас можливості залучити обігові кошті для виконання своїх зобов’язань перед державою із зміцнення її обороноздатності та спроможності протистояти російській агресії.

Очевидно, це саме те, чого прагнуть проросійські сили, слід яких у позові та рішенні суду важко не помітити, особливо якщо аналізувати погляди та біографію Андрія Портнова та пов’язаних з ним осіб".

Деталі: На думку адвокатів підприємства, ухвала про арешт майна заводу незаконна.

Рішення про арешт було прийняте на підставі звернення громадянки, який вона ще не подала, а лише збирається подати.

Адвокати наполягають, попри те, що Кодекс адміністративного судочинства такого виду забезпечення позову як арешт майна не передбачає, фактично ухвалою суду накладено арешт на нерухоме майно підприємства. Вимагати ж арешту майна в подібного роду справах мають лише правоохоронні органи, а не окремі фізичні особи.

Вони також звернули увагу, що рішення прийняте скандальним суддею Євгенієм Абловим, який свого часу приймав рішення проти учасників Майдану та в інших резонансних справах.

"Неправомірне рішення Аблова не лише завдає шкоди "Кузні на Рибальському", яка в умовах економічної кризи і пандемії з усіх сил утримує робочі місця. Воно також і навіть в першу чергу б’є по безпеці країни", йдеться в заяві.

Що було раніше: Напередодні колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) заборонив відчужувати будь-яке майно АТ "Кузня на Рибальському", проводити перереєстрацію в реєстрах, у нотаріусів та інші дії.

Згідно із визначенням суду, оприлюдненим Портновим, до суду звернулася громадянка Ісаївська, яка хоче оскаржити бездіяльність Національного агентства по запобіганню корупції після повідомлення про можливе корупційне правопорушення.

У вересні 2019 року Суд за клопотанням Державного бюро розслідувань уже накладав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав екс-президенту Петру Порошенку.

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