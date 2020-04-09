ООС: 11 перестрілок, один боєць ЗСУ загинув, втрати противника уточнюються

9 квітня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них п’ять – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Один боєць ЗСУ загинув, втрати противника уточнюються.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 82 мм, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці шість разів обстріляли позиції українських захисників.

По оборонцях Павлополя ворог випустив п’ять мін калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів.

По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Водяного противник двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм – чотири міни, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Позиції ЗСУ біля Красногорівки й Новомихайлівки окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили встановлений режим "Тиша".

З мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем ворог упродовж дня обстріляв опорні пункти ЗСУ поблизу Хутора Вільний і двічі – біля Оріхового.

Поруч з Новгородським проти українських захисників окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

В районі Кримського російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів 9 квітня загинув один український військовослужбовець.

У пресцентрі ООС повідомили, що на кожен обстріл з боку російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали прицільний вогонь по їх опорних пунктах й рішуче припиняли ворожу активність.

Втрати противника уточнюються.

Що було раніше: Пресцентр ООС 9 квітня повідомив, що збройні формування Російської Федерації обстріляли околиці населеного пункту Хутір Вільний. Заряд від АГС-17 вибухнув на подвір’ї місцевої мешканки.

Оскільки обстріли окупантів несли пряму загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

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