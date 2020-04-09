ООС: 11 перестрілок, один боєць ЗСУ загинув, втрати противника уточнюються
9 квітня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них п’ять – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Один боєць ЗСУ загинув, втрати противника уточнюються.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 82 мм, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці шість разів обстріляли позиції українських захисників.
По оборонцях Павлополя ворог випустив п’ять мін калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів.
По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Водяного противник двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм – чотири міни, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Позиції ЗСУ біля Красногорівки й Новомихайлівки окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.
Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили встановлений режим "Тиша".
З мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем ворог упродовж дня обстріляв опорні пункти ЗСУ поблизу Хутора Вільний і двічі – біля Оріхового.
Поруч з Новгородським проти українських захисників окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.
В районі Кримського російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів 9 квітня загинув один український військовослужбовець.
У пресцентрі ООС повідомили, що на кожен обстріл з боку російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали прицільний вогонь по їх опорних пунктах й рішуче припиняли ворожу активність.
Втрати противника уточнюються.
Що було раніше: Пресцентр ООС 9 квітня повідомив, що збройні формування Російської Федерації обстріляли околиці населеного пункту Хутір Вільний. Заряд від АГС-17 вибухнув на подвір’ї місцевої мешканки.
Оскільки обстріли окупантів несли пряму загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.
Нагадаємо:
- 8 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Один військовослужбовець отримав поранення.