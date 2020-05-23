8 областей та місто Київ не відповідають критеріям, які дозволяють послабити карантин, слідство щодо ймовірних виконавців у справі Шеремета завершене — актуальні новини 22 травня.

Про другий етап

Київська ОДА наразі не буде пом’якшувати карантин, оскільки кількість випадків захворювання на коронавірус на 100 тисяч населення перевищує норму.

Ще 10 областей та місто Київ не готові перейти до 2 етапу зняття обмежень: не відповідають критеріям, які дозволяють послабити карантин.

Водночас мер Києва Віталій Кличко попросив Кабмін послабити карантин та запустити транспорт, попри несприятливу епідемічну ситуацію.

Пізніше заступник Кличка заявив, що з 23 травня наземний транспорт Києва відновить роботу у звичайному режимі, але у місті діятимуть обмеження щодо кількості посадкових місць.

Карантин відмовились послабляти на Волині, Закарпатті та Львівщині. Водночас у Чернівецькій області, яка найбільше заражена коронавірусом, обмеження пом’якшують.

Про справу Шеремета

Поліція завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.

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