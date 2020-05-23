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Головні новини п’ятниці і ночі: 2 етап зняття обмежень, справа Шеремета

Субота, 23 травня 2020, 08:00

8 областей та місто Київ не відповідають критеріям, які дозволяють послабити карантин, слідство щодо ймовірних виконавців у справі Шеремета завершене — актуальні новини 22 травня.

Про другий етап

Київська ОДА наразі не буде пом’якшувати карантин, оскільки кількість випадків захворювання на коронавірус на 100 тисяч населення перевищує норму.

Ще 10 областей та місто Київ не готові перейти до 2 етапу зняття обмежень: не відповідають критеріям, які дозволяють послабити карантин.

Водночас мер Києва Віталій Кличко попросив Кабмін послабити карантин та запустити транспорт, попри несприятливу епідемічну ситуацію.

Пізніше заступник Кличка заявив, що з 23 травня наземний транспорт Києва відновить роботу у звичайному режимі, але у місті діятимуть обмеження щодо кількості посадкових місць.

Карантин відмовились послабляти на Волині, Закарпатті та Львівщині. Водночас у Чернівецькій області, яка найбільше заражена коронавірусом, обмеження пом’якшують.

Про справу Шеремета

Поліція завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.

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Про інші важливі новини

У Пакистані розбився пасажирський літак авіакомпанії Pakistan Airlines, який виконував внутрішній рейс — за різними даними на борту перебувало 98 чи 107 осіб.

На Житомирщині поліцейські затримали чоловіка, який розстріляв 7 друзів-киян, з якими рибалив — троє із семи загиблих є військовослужбовцями Нацгвардії.

Державне бюро розслідувань терміново викликало Петра Порошенка 26 травня на допит у якості свідка.

На трасі "Київ — Одеса" сталася автомобільна аварія, яка забрала життя чотирьох людей — трьох дорослих і 6-річного хлопчика.

В Україні зафіксовано 20 148 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 442. Внаслідок ускладнень померли 588 осіб, 6585 пацієнтів одужали.

Теми: карантин
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