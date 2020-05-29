Новини 29 травня: стрілянина в Броварах, відкриття кордонів

Під Києвом сталася масова стрілянина: 3 поранених та 21 затриманий, Україна планує зняти карантинну заборону на в’їзд іноземців — актуальні новини 29 травня.

Про стрілянину

Вранці у Броварах сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями — 3 чоловіків отримали поранення, 21 особа затримана. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що стрілянина між перевізниками у Броварах свідчить про те, що у виконавчих органах Київської області щось "прогнило".

Мер Броварів підтвердив інформацію про те, що причиною стрілянини стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

Після перестрілки голови полетіли у вінницькій поліції — від посади відсторонили начальника Головного управління Нацполіції Юрія Педоса. За даними джерела УП, частина із тих, хто влаштував стрілянину, була із Вінницької області.

Через перестрілку в Броварах у Київській області ввели план-перехоплення — поліція розшукує 5 авто, в яких з місця стрілянини втекли учасники інциденту.

"Це нагадувало 90-ті" — Зеленський провів зустріч з Аваковим. Президент вимагав знайти та покарати замовників, а голова МВС обіцяв "кадрові висновки".

Про кордони

Сьогодні запрацювали 6 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Ввечері мали розпочати роботу КПП Угорщини на кордоні з Україною, але країна відтермінувала їхнє відкриття. Водночас із 1 червня Словаччина буде готова відкривати кордон.

Через діючі КПП в Україну можуть в’їхати лише українці, для іноземців до 22 червня діє заборона на в’їзд.

Водночас за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, незабаром Україна планує зняти карантинну заборону на в’їзд іноземців.

Авіасполучення між Україною і Австрією може відновитися після 23 червня — посол.

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