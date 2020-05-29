Новости 29 мая: перестрелка в Броварах, открытие границ

Под Киевом произошла массовая стрельба: 3 раненых и 21 задержанный, Украина планирует снять карантинный запрет на въезд иностранцев — актуальные новости 29 мая.

О перестрелке

Утром в Броварах произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками — 3 человека получили ранения, 21 человек задержан. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило".

Мэр Броваров подтвердил информацию о том, что причиной стрельбы стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

После перестрелки головы полетели в винницкой полиции — от должности отстранили начальника Главного управления Нацполиции Юрия Педоса. По данным источника УП, часть из тех, кто устроил перестрелку, была из Винницкой области.

Из-за перестрелки в Броварах в Киевской области ввели план-перехват — полиция разыскивает 5 авто, в которых с места стрельбы сбежали участники инцидента.

"Это напоминало 90-е" — Зеленский провел встречу с Аваковым. Президент требовал найти и наказать заказчиков, а глава МВД обещал "кадровые выводы".

О границах

Сегодня заработали 6 пунктов пропуска на границе с Молдовой. Вечером должны были начать работу КПП Венгрии на границе с Украиной, но страна отложила их открытие. В то же время с 1 июня Словакия будет готова открывать границу.

Через действующие КПП в Украину могут въехать только украинцы, для иностранцев до 22 июня действует запрет на въезд.

Вместе с тем по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, вскоре Украина планирует снять карантинный запрет на въезд иностранцев.

Авиасообщение между Украиной и Австрией может возобновиться после 23 июня — посол.

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