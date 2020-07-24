Головні новини четверга і ночі: полтавський теракт, підпал будинку Шабуніна
Викрадач авто в Полтаві зник в лісі, активіст Шабунін повідомив про підпал його будинку — актуальні новини 23 липня.
Про терористів
Поліція Полтавщини повідомила про спецоперацію в місті: вживають заходів для затримання зловмисника, який викрав авто та погрожує підірвати гранату.
Викрадач авто взяв у заручники поліцейського та поїхав із ним в напрямку Києва.
Станом на 16:00 полтавчанин, справжнє ім’я якого – Роман Скрипник, відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області, його розшукує поліція.
Водночас суд обрав запобіжний захід вигляді арешту на 2 місяці без визначення розміру застав Максиму Кривошу, який раніше захоплював автобус із пасажирами у Луцьку.
Про підпал будинку активіста
Голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили. Минулося без жертв.
У Шабуніна заявили, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки.
Голова представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею у будинку Шабуніна.
Президент Володимир Зеленський відреагував на підпал будинку голови правління та співзасновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.
Про телеграм-канал Української правди
Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.
Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.
Про інші важливі новини
Головним тренером футбольного клубу "Динамо" Київ став екстренер "Шахтаря" Мірча Луческу.
Готель "Дніпро" купили айтішники — його перетворять на перший готель в світі, повністю підготовлений для кіберспортивних івентів.
Новий глава Нацбанку Кирило Шевченко вніс правки у свою декларацію — вказав рахунок у швейцарському банку, кілька дорогих годинників, коштовності, шуби.
Творці фільму "Земляни" відреагували на події із захопленням в заручників в українському Луцьку і заявили, що не підтримують методи терору.
Правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних із 24 липня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.
У Харкові призупинили роботу закладів, які ігнорували правила карантину.
У квартирі в Києві 22 липня знайшли мертвим керівника ГО "Дім милосердя" Олексія Кучапіна. Поліція не знайшла ознак насильницької смерті.