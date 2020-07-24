Головні новини четверга і ночі: полтавський теракт, підпал будинку Шабуніна

Викрадач авто в Полтаві зник в лісі, активіст Шабунін повідомив про підпал його будинку — актуальні новини 23 липня.

Про терористів

Поліція Полтавщини повідомила про спецоперацію в місті: вживають заходів для затримання зловмисника, який викрав авто та погрожує підірвати гранату.

Викрадач авто взяв у заручники поліцейського та поїхав із ним в напрямку Києва.

Станом на 16:00 полтавчанин, справжнє ім’я якого – Роман Скрипник, відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області, його розшукує поліція.

Водночас суд обрав запобіжний захід вигляді арешту на 2 місяці без визначення розміру застав Максиму Кривошу, який раніше захоплював автобус із пасажирами у Луцьку.

Про підпал будинку активіста

Голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили. Минулося без жертв.

У Шабуніна заявили, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки.

Голова представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею у будинку Шабуніна.

Президент Володимир Зеленський відреагував на підпал будинку голови правління та співзасновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.

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