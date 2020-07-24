Главные новости четверга и ночи: полтавский теракт, поджог дома Шабунина
Похититель авто в Полтаве пропал в лесу, активист Шабунин сообщил о поджоге его дома — актуальные новости 23 июля.
Про террористов
Полиция Полтавщины сообщила о спецоперации в городе: принимаются меры для задержания злоумышленника, который угнал авто и угрожает взорвать гранату.
Похититель авто взял в заложники полицейского и поехал с ним в направлении Киева.
По состоянию на 16:00 полтавчанин, настоящее имя которого – Роман Скрипник, отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области, его разыскивает полиция.
В то же время суд избрал меру пресечения в виде ареста на 2 месяца без определения размера залога Максиму Кривошу, который ранее захватывал автобус с пассажирами в Луцке.
О поджоге дома активиста
Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли. Обошлось без жертв.
У Шабунина заявили, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.
Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром в доме Шабунина.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома главы правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.
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