Главные новости четверга и ночи: полтавский теракт, поджог дома Шабунина

Похититель авто в Полтаве пропал в лесу, активист Шабунин сообщил о поджоге его дома — актуальные новости 23 июля.

Про террористов

Полиция Полтавщины сообщила о спецоперации в городе: принимаются меры для задержания злоумышленника, который угнал авто и угрожает взорвать гранату.

Похититель авто взял в заложники полицейского и поехал с ним в направлении Киева.

По состоянию на 16:00 полтавчанин, настоящее имя которого – Роман Скрипник, отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области, его разыскивает полиция.

В то же время суд избрал меру пресечения в виде ареста на 2 месяца без определения размера залога Максиму Кривошу, который ранее захватывал автобус с пассажирами в Луцке.

О поджоге дома активиста

Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли. Обошлось без жертв.

У Шабунина заявили, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром в доме Шабунина.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома главы правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

О телеграм канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Главным тренером футбольного клуба "Динамо" Киев стал экстренер "Шахтера" Мирча Луческу.

Гостиницу "Днепр" купили айтишники — ее превратят в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов.

Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко внес правки в свою декларацию – указал счет в швейцарском банке, несколько дорогих часов, драгоценности, шубы.

Создатели фильма "Земляне" отреагировали на события с захватом в заложники в украинском Луцке и заявили, что не поддерживают методы террора.

Правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых с 24 июля 2020. Это – самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

В Харькове приостановили работу учреждений, которые игнорировали правила карантина.