Новини четверга і ночі: Кравчук в ТКГ, затримані "вагнерівці"

Кравчук погодився стати главою української делегації в ТКГ, Україна ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків, — актуальні новини четверга і ночі.

Про Кравчука в ТКГ

Перший президент України Леонід Кравчук погодився стати главою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Він розповів, що робитиме, щоб досягти миру на сході країни - піде на компроміси в деяких питаннях.

Про "вагнерівських" бойовиків

Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера", які воювали на Донбасі.

Білорусь і Україна домовилися посилити прикордонний контроль у зв'язку з затриманням під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

Росіян із групи "Вагнера" затримали під Мінськом за підозрою в підготовці масових заворушень, вони можуть бути пов'язані з Сергієм Тихановським і Миколою Статкевичем, заявляє влада.

Російська "Новая газета" з'ясувала, що як мінімум семеро "вагнерівців" воювали в Сирії, а троє брали участь у конфлікті на сході України.

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