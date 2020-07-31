Новости четверга и ночи: Кравчук в ТКГ, задержанные "вагнеровцы"

Кравчук согласился стать главой украинской делегации в ТКГ, Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков, — актуальные новости четверга и ночи.

О Кравчуке в ТКГ



Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Он рассказал, что будет делать, чтобы добиться мира на востоке страны - пойдет на компромиссы в некоторых вопросах.

О "вагнеровских" боевиках

Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Беларусь и Украина договорились усилить пограничный контроль в связи з задержанием под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера.

Россиян из группы "Вагнера" задержали под Минском по подозрению в подготовке массовых беспорядков, они могут быть связаны с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем, заявляют власти.

Российская "Новая газета" выяснила, что как минимум семеро "вагнеровцев" воевали в Сирии, а трое участвовали в конфликте на востоке Украины.

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