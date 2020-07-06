Головні новини неділі і ночі: пожежа у Новій Каховці, підготовка до наступу РФ

Україна готується до наступальних дій РФ, у багатоквартирному будинку в Новій Каховці сталася масштабна пожежа – новини, які були актуальні 5 липня.

Про наступ Росії

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа не виключає, що війська РФ спробують прорватися з окупованого Криму до Херсонської області, щоб дати можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.

Неїжпапа зазначив, що українські підрозділи готуються не тільки до "окопної війни", яка зараз спостерігається на Донбасі, але й до наступальних дій – "до роботи підрозділів у міських умовах, до виконання завдань і бойових дій не тільки в обороні, до маневрених дій".

Про пожежу

У неділю в місті Нова Каховка на Херсонщині на даху 5-поверхового будинку сталася пожежа, що охопила весь дах.

Пізніше пожежу ліквідували, поліція затримала ймовірного винуватця.

У будинку, де сталася масштабна пожежа, вимкнули електрику і газопостачання, людей із постраждалих квартир відселять.

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