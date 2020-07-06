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Головні новини неділі і ночі: пожежа у Новій Каховці, підготовка до наступу РФ

Понеділок, 6 липня 2020, 08:00

Україна готується до наступальних дій РФ, у багатоквартирному будинку в Новій Каховці сталася масштабна пожежа – новини, які були актуальні 5 липня. 

Про наступ Росії

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа не виключає, що війська РФ спробують прорватися з окупованого Криму до Херсонської області, щоб дати можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.

Неїжпапа зазначив, що українські підрозділи готуються не тільки до "окопної війни", яка зараз спостерігається на Донбасі, але й до наступальних дій – "до роботи підрозділів у міських умовах, до виконання завдань і бойових дій не тільки в обороні, до маневрених дій".

Про пожежу

У неділю в місті Нова Каховка на Херсонщині на даху 5-поверхового будинку сталася пожежа, що охопила весь дах.

Пізніше пожежу ліквідували, поліція затримала ймовірного винуватця.

У будинку, де сталася масштабна пожежа, вимкнули електрику і газопостачання, людей із постраждалих квартир відселять.

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Про інші важливі новини

Протягом суботи, 4 липня, в Україні виявили 823 хворих коронавірусною інфекцією, 22 осіб померли, 221 – подолали хворобу.

За минулу добу, 4 липня, антирейтинг по кількості заражень очолила Львівщина. Слідом ідуть Закарпаття та Донеччина.

Президент Володимир Зеленський заявив, що моряки з Криму, які у 2014 році не зрадили Україні, отримають квартири, оскільки їх соціальне забезпечення є одним з головних завдань.

На Львівщині є загроза прориву дамби та початкове затоплення окремих прирiчкових населених пунктiв в Самбiрському районi. 

239 науковців із 32 країн підписалися під відкритим листом до Всесвітньої організації охорони здоров'я, у якому стверджують, що ВООЗ применшує ризик поширення коронавірусу повітряним шляхом і закликають її переглянути рекомендації.

Українська правда


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