Головні новини четверга і ночі: ОП та авторські права, Путін та силовики для Білорусі

ОП відредагував відео концерту до Дня Незалежності, щоб приховати порушення, Путін допускає вторгнення російських силовиків у Білорусь — актуальні новини 27 серпня.

Про фейл ОП

В ОП пояснили, що авторські права виконавців під час співів у День Незалежності не були порушені — використовувались лише фрагменти пісень, а під кожним з них було вказане посилання на автора.

Пізніше з’ясувалось, що Офіс президента відредагував відео концерту, щоб приховати порушення — на відміну від оригінальної версії відео в оновленій вказується автор слів та музики кожної композиції.

Про російських силовиків

Путін заявив, що в Росії сформовано резерв із силовиків, який у разі потреби можуть відправити до Білорусі — про це, за словами президента РФ, його попросив Лукашенко.

Про інші важливі новини

Саакашвілі записав відео, в якому вибачається перед грузинським народом і каже, що повертається — у Грузії заявляють, що його чекає грузинська в'язниця.

СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.

В Україні оновили епідемічне зонування: Чернівці та Івано-Франківськ потрапили до червоної зони, Львів та Харків — до помаранчевої, Київ та Одеса — до жовтої.

Майора Володимира Холодного, який наїхав на трьох курсанток, через що двом із них ампутували ноги, узяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

1 974 нових випадки COVID-19 зафіксували в Україні за добу 26 серпня, водночас померли від коронавірусу 49 хворих, а одужали 763 особи.

На Харківщині розстріляли із травматичної зброї автобус із "активістами" нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Четверо осіб постраждали та перебувають у лікарні. Стрілків вже затримала поліція.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі всі взаємовідносини України із Білоруссю "поставлені на паузу".

Світовий банк вирішив тимчасово припинити публікацію рейтингу Doing Business через ряд порушень, яка стосуються змін у звітах Doing Business 2018 и Doing Business 2020.