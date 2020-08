Главные новости четверга и ночи: ОП и авторские права, Путин и силовики для Беларуси

ОП отредактировал видео концерта ко Дню Независимости, чтобы скрыть нарушения, Путин допускает вторжение российских силовиков в Беларусь — актуальные новости 27 августа.

О фейле ОП

В ОП объяснили, что авторские права исполнителей во время песнопений в День Независимости не были нарушены — использовались только фрагменты песен, а под каждым из них была указана ссылка на автора.

Позднее выяснилось, что Офис президента отредактировал видео концерта, чтобы скрыть нарушения — в отличие от оригинальной версии видео в обновленной указывается автор слов и музыки каждой композиции.

О российских силовиках

Путин заявил, что в России сформирован резерв из силовиков, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь — об этом, по словам президента РФ, его попросил Лукашенко.

О телеграм-канале Украинской правды

О других важных новостях

Саакашвили записал видео, в котором извиняется перед грузинским народом и говорит, что возвращается — в Грузии заявляют, что его ждет грузинская тюрьма.

СБУ заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.

В Украине обновили эпидемическое зонирование: Черновцы и Ивано-Франковск попали в красную зону, Львов и Харьков — в оранжевую, Киев и Одесса — в желтую.

Майора Владимира Холодного, который наехали на троих курсанток, из-за чего двоим из них ампутировали ноги, взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

1 974 новых случая COVID-19 зафиксировали в Украине за сутки 26 августа, при этом умерли от коронавируса 49 больных, а выздоровели 763 человека.

На Харьковщине расстреляли из травматического оружия автобус с "активистами" нардепа от ОПЗЖ Ильи Киви. Четыре человека пострадали и находятся в больнице. Стрелков уже задержала полиция.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас все взаимоотношения Украины с Беларусью "поставлены на паузу".

Всемирный банк решил временно прекратить публикацию рейтинга Doing Business из-за ряда нарушений, которая касаются изменений в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020.