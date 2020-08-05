На Донбасі зафіксували обстріл з боку російських найманців
Середа, 5 серпня 2020, 22:28
Протягом доби 5 серпня на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано 1 обстріл з боку противника.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, посеред ночі поодинокі постріли з підствольного гранатомету ворог здійснив біля Шумів.
Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.
Передісторія:
- З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
- Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
- У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.
Українська правда