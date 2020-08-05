На Донбасі зафіксували обстріл з боку російських найманців

Протягом доби 5 серпня на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано 1 обстріл з боку противника.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, посеред ночі поодинокі постріли з підствольного гранатомету ворог здійснив біля Шумів.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Передісторія: