На Донбассе зафиксировали обстрел со стороны российских наемников

В течение суток 5 августа на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано 1 обстрел со стороны противника.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, среди ночи одиночные выстрелы из подствольного гранатомета враг совершил у Шумел.

Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Предыстория: