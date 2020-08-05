На Донбассе зафиксировали обстрел со стороны российских наемников
Среда, 5 августа 2020, 22:28
В течение суток 5 августа на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано 1 обстрел со стороны противника.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, среди ночи одиночные выстрелы из подствольного гранатомета враг совершил у Шумел.
Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.
Предыстория:
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.
Украинская правда