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На Донбассе зафиксировали обстрел со стороны российских наемников

Среда, 5 августа 2020, 22:28

В течение суток 5 августа на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано 1 обстрел со стороны противника.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, среди ночи одиночные выстрелы из подствольного гранатомета враг совершил у Шумел.

Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Предыстория:

  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассбоевые действиявойна


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