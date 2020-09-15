В Україні розслідують 3 справи щодо спецоперації з "вагнерівцями"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що у зв’язку із можливим зривом української спецоперації щодо "вагнерівців", які були затримані в Білорусі, в Україні зареєстрували три кримінальні провадження.

Джерело: Венедіктова з трибуни парламенту 15 вересня

Пряма мова: "У нас є три кримінальних провадження щодо так званих "вагнерівців". Перше з них було відкрито, як тільки з’явилася інформація в ЗМІ.

Мені чомусь здається, що це була інформація у Facebook від деяких народних обранців, тому одразу ж реакція ДБР була і слідство триває".

Що передувало: 11 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що за заявами про можливий зрив української спецоперації щодо "вагнерівців", які були затримані в Білорусі, в Україні відкрито вже не одне кримінальне провадження.

Передісторія: