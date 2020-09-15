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В Україні розслідують 3 справи щодо спецоперації з "вагнерівцями"

Вівторок, 15 вересня 2020, 11:45

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що у зв’язку із можливим зривом української спецоперації щодо "вагнерівців", які були затримані в Білорусі, в Україні зареєстрували три кримінальні провадження.

Джерело: Венедіктова з трибуни парламенту 15 вересня

Пряма мова: "У нас є три кримінальних провадження щодо так званих "вагнерівців". Перше з них було відкрито, як тільки з’явилася інформація в ЗМІ.

Мені чомусь здається, що це була інформація у Facebook від деяких народних обранців, тому одразу ж реакція ДБР була і слідство триває".

Що передувало: 11 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що за заявами про можливий зрив української спецоперації щодо "вагнерівців", які були затримані в Білорусі, в Україні відкрито вже не одне кримінальне провадження.

Передісторія:

  • 29 липня в Білорусі затримали 3 десятки росіян із приватної військової компанії Вагнера. Україна просила екстрадиції тих із них, хто воював на Донбасі. 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 бойовиків "Вагнера".
  • 5 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
  • За інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
  • Журналіст Юрій Бутусов, який одним із перших заявив про провал операції СБУ із затримання "вагнерівців", стверджував, що операцію проводили спільно зі спецслужбами США.
  • Журналістка Яніна Соколова опублікувала вже дві порції записів із вербуванням російських військових, які розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.  
  • Буданов запевняв, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ. Бурба заявляв, що "дезінформація і домисли" щодо справи "вагнерівців" є спробою завдати шкоди спецслужбам України.
  • Екссекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що керівництво України прагне знищити матеріали, які підтверджують підготовку спецслужб із затримання бойовиків з приватної військової компанії Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі, з РФ в Україну.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ВенедіктоваВагнерРосіяБілорусьОфіс генпрокурора


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