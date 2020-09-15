В Украине расследуют 3 дела относительно спецоперации по "вагнеровцам"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в связи с возможным срывом украинской спецоперации по "вагнеровцам", которые были задержаны в Беларуси, в Украине зарегистрировали три уголовных производства

Источник: Венедиктова с трибуны парламента 15 сентября

Прямая речь: "У нас есть три уголовных производства по так называемым "вагнеровцам". Первое из них было открыто, как только появилась информация в СМИ.

Мне почему-то кажется, что это была информация в Facebook от некоторых народных избранников, поэтому сразу же реакция ГБР была и следствие продолжается".

Что предшествовало: 11 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что по заявлениям о возможном срыве украинской спецоперации в отношении "вагнеровцев", которые были задержаны в Беларуси, в Украине открыто уже не одно уголовное производство.

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