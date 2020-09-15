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В Украине расследуют 3 дела относительно спецоперации по "вагнеровцам"

Вторник, 15 сентября 2020, 11:45

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в связи с возможным срывом украинской спецоперации по "вагнеровцам", которые были задержаны в Беларуси, в Украине зарегистрировали три уголовных производства

Источник: Венедиктова с трибуны парламента 15 сентября

Прямая речь: "У нас есть три уголовных производства по так называемым "вагнеровцам". Первое из них было открыто, как только появилась информация в СМИ.

Мне почему-то кажется, что это была информация в Facebook от некоторых народных избранников, поэтому сразу же реакция ГБР была и следствие продолжается".

Что предшествовало: 11 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что по заявлениям о возможном срыве украинской спецоперации в отношении "вагнеровцев", которые были задержаны в Беларуси, в Украине открыто уже не одно уголовное производство.

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси задержали 3 десятка россиян из частной военной компании Вагнера. Украина просила экстрадиции тех из них, кто воевал на Донбассе. 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера".
  • 5 августа президент Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
  • По информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.
  • Журналист Юрий Бутусов, который одним из первых заявил о провале операции СБУ по задержанию "вагнеровцев", утверждал, что операцию проводили совместно со спецслужбами США.
  • Журналистка Янина Соколова опубликовала уже две порции записей с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.
  • Буданов утверждал, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Бурба заявлял, что "дезинформация и домыслы" по делу "вагнеровцев" являются попыткой нанести ущерб спецслужбам Украины.
  • Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что руководство Украины стремится уничтожить материалы, подтверждающие подготовку спецслужб по задержанию боевиков из частной военной компании Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе, из РФ в Украину.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ВенедиктоваВагнерРосcияБеларусьОфис генпрокурора


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