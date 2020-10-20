Головні новини понеділка і ночі: Медведчук і Стус, виведені мільярди

Суд зобов’язав видалити з книги про Стуса згадки про Медведчука, За три роки "бізнес шанованих людей" вивів з України 22,4 млрд доларів, — актуальні новини 19 жовтня.

Про Медведчука і Стуса

Суд зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Віват" видалити з твору інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.

У видавництві VIVAT вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду. Тим часом книгу "Справа Василя Стуса" після рішення суду розкупили впродовж години.

В Офісі президента заявили, що взяли до відома рішення Дарницького районного суду Києва щодо книги "Справа Василя Стуса", яке зобов’язує автора книги Вахтанга Кіпіані видалити згадки про тодішнього адвоката поета, а нині голову політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про виведені мільярди

Голова Державної податкової служби Олексій Любченко заявив, що за три роки "бізнес шанованих людей" вивів з України 22,4 млрд доларів.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Запорізький автомобілебудівний завод оминає заборону на ввезення автомобілів з Росії шляхом складання напіврозібраних машин.

Уряд працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині.

На засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради ухвалили рішення відновити роботу дитячих садочків, які закрилися 19 жовтня через потрапляння міста до "червоної зони" карантину.

Домовленість про припинення вогню між Вірменією і Азербайджаном не протрималася і доби, обидві сторони звинуватили один одного в загостренні бойових дій.

Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака компанії "Міжнародні авіалінії України" незалежно від їхнього громадянства.

Колишній депутат парламенту Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за навмисне вбивство, балотується на посаду голови об'єднаної територіальної громади поруч з місцем убивства.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що критичною для медичної системи ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Тоді в Україні введуть жорсткий карантин.

Президент Володимир Зеленський в щорічному традиційному посланні глави держави до Верховної Ради закличе громадян дотримуватися заходів для захисту від COVID-19, зробить акцент на створенні "Кримської платформи" і стратегії розвитку економіки Донбасу, а також на розвиток Збройних сил.

Уряд Росії затвердив план із забезпечення водопостачання окупованого Криму – до 2023 року планують побудувати промислові споруди для опріснення морської води.

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) викинуло несправні апарати штучної вентиляції легень, які Росія весною передала США.