Главные новости понедельника и ночи: Медведчук и Стус, выведенные миллиарды

Суд обязал удалить из книги о Стусе упоминания о Медведчуке, За три года "бизнес уважаемых людей" вывел из Украины 22,4 млрд долларов, — актуальные новости 19 октября.

О Медведчуке и Стусе

Суд обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Виват" удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

В издательстве VIVAT решили обжаловать решение Дарницкого райсуда. Тем временем книгу "Дело Василия Стуса" после решения суда раскупили в течение часа.

В Офисе президента заявили, что приняли к сведению решение Дарницкого районного суда Киева по книге "Дело Василия Стуса", обязывающее автора книги Вахтанга Кипиани удалить упоминания о тогдашнем адвокате поэта, а ныне председателе политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

О выведенных миллиардах

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что за три года "бизнес уважаемых людей" вывел из Украины 22,4 млрд долларов.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Запорожский автомобилестроительный завод обходит запрет на ввоз автомобилей из России путем сборки полуразобранных машин.

Правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области.

На заседании исполнительного комитета Черновицкого городского совета приняли решение возобновить работу детских садов, которые закрылись 19 октября из-за попадания города в "красную зону" карантина.

Договоренность о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном не продлилась и суток, обе стороны обвинили друг друга в обострении боевых действий.

Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета компании "Международные авиалинии Украины" независимо от их гражданства.

Бывший депутат парламента Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за умышленное убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства.

Президент Владимир Зеленский заверил, что критической для медицинской системы ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Тогда в Украине введут жесткий карантин.

Президент Владимир Зеленский в ежегодном традиционном послании главы государства к Верховной Раде призовет граждан соблюдать меры для защиты от COVID-19, сделает акцент на создании "Крымской платформы" и стратегии развития экономики Донбасса, а также на развитии Вооруженных сил.

Правительство России утвердило план по обеспечению водоснабжения оккупированного Крыма – до 2023 года планируется построить промышленные здания для опреснения морской воды.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) выбросило неисправные аппараты искусственной вентиляции легких, которые Россия весной передала США.