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Главные новости понедельника и ночи: Медведчук и Стус, выведенные миллиарды

Вторник, 20 октября 2020, 08:00

Суд обязал удалить из книги о Стусе упоминания о Медведчуке, За три года "бизнес уважаемых людей" вывел из Украины 22,4 млрд долларов, — актуальные новости 19 октября.

О Медведчуке и Стусе

Суд обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Виват" удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

В издательстве VIVAT решили обжаловать решение Дарницкого райсуда. Тем временем книгу "Дело Василия Стуса" после решения суда раскупили в течение часа. 

В Офисе президента заявили, что приняли к сведению решение Дарницкого районного суда Киева по книге "Дело Василия Стуса", обязывающее автора книги Вахтанга Кипиани удалить упоминания о тогдашнем адвокате поэта, а ныне председателе политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

О выведенных миллиардах

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что за три года "бизнес уважаемых людей" вывел из Украины 22,4 млрд долларов.

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Украинская правда


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