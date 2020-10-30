Головні новини четверга і ночі: реакція на рішення КСУ, попередження Шкарлету від ЄС

Кабмін зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників, Євросоюз попередив Шкарлета через спроби зруйнувати реформи у Міносвіти, — актуальні новини 29 жовтня.

Про реакцію на рішення КСУ

Уряд ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.

Разом з тим посли країн "Великої сімки" вже висловили стривоженість щодо останній рішень Конституційного суду, якими скасується антикорупційна реформа.

А в ЄС стурбовані останніми рішеннями КСУ щодо діяльності антикорупційних органів і воно може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.

Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни.

Пізніше Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".

Про попередження Шкарлету від ЄС

Виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет отримав офіційне попередження представництва Євросоюзу в Україні про небезпеку змін у міністерстві, які руйнують проведені раніше реформи.

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