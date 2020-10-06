Новини 6 жовтня: саміт Україна-ЄС, зустріч Медведчука з Путіним

Євросоюз погодився оновити Угоду про асоціацію з Україною, Віктор Медведчук зустрівся з Володимиром Путіним, — актуальні новини 6 жовтня.

Про саміт Україна-ЄС

Український уряд та Європейська комісія підписали три угоди, які передбачають виділення Україні 60 млн євро.

Крім того, Європейський Союз підтвердив відсутність загроз для дії безвізового режиму з Україною та очікує, що його повноцінне функціонування відновиться після пандемії коронавірусу. Ба більше, за підсумками двостороннього саміту в Брюсселі Україна та ЄС досягли домовленості про оновлення Угоди про асоціацію.

ЄС також готовий допомогти Україні отримати доступ до вакцини проти COVID-19.

Про зустріч Медведчука з Путіним

Голова політради партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним. Український політик похвалився, що вакцинувався з сім'єю в окупованому Криму російською вакциною та просив у свого кума обдумати "можливе часткове зняття санкції з України".

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