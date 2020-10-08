Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Головні новини середи і ночі: розшифровка "чорних скриньок" Ан-26, "плівки Тищенка"

Четвер, 8 жовтня 2020, 08:00

Розшифровано "чорні скриньки" Ан-26, Лерос показав другу частину записів розмов "Тищенка і Комарницького", — актуальні новини 7 жовтня.

Про розшифровку "чорних скриньок" Ан-26

Розслідування авіакатастрофи Ан-26 виявило грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом.

Про "плівки Тищенка"

Гео Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народи" Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького, під час яких ті обговорюють можливий напад на Лероса і обшуки у Комарницького у справі про розкрадання коштів на будівництві Подільсько-Воскресенського моста.

Микола Тищенко заявляє, що звернувся до СБУ, щоб вони надали держохорону нардепу Гео Леросу.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Стан п’ятого президента України Петра Порошенка, який захворів на COVID-19, погіршився через загустілу кров. Лікарі навіть не можуть взяти її на аналіз.

МВС Росії оголосило у "міждержавний" розшук лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.

Польське Управління із захисту конкуренції і споживачів оштрафувало російську компанію "Газпром" на понад 6 млрд євро через відсутність співпраці в ході антимонопольного розслідування щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Володимир Зеленський розповів, що підпише у Великій Британії угоду про стратегічне партнерство і меморандум на 1,6 млрд доларів про розбудову військово-морського флоту України.

Нобелівську премію з хімії у 2020 році отримали Еммануель Шарпентьє та Дженніфер А. Даудна за "розвиток методу редагування геному".

ВАКС визнав винним заочно суддю Господарського суду Одеської області Павла Меденцева в отримання хабаря, йому призначили 9 років в’язниці і повну конфіскацію майна.

Світлана Тихановська вважає, що Володимир Путін повинен бути одним з медіаторів на переговорах опозиції з режимом Олександра Лукашенка.

Посольство Азербайджану в Україні обурилося закликом нардепа ОПЗЖ Іллі Киви надати допомогу Вірменії в конфлікті щодо Нагірного Карабаху і звернулося до спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Теми: Катастрофа АН26


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У світі фіксують найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії

ВАКС пов’язує вибух в дворі суду зі справою Мартиненка

Новини 7 жовтня: розшифровка "чорних скриньок" Ан-26, "плівки Тищенка"

Британія та Україна домовилися про спільне виробництво ракетних катерів для ЗСУ

Посольство Азербайджану обурилося закликом Киви "допомагати вірменським братам у Христі"

фото, оновленоРосія оголосила в розшук Тихановську

Усі новини...
Катастрофа АН26
Розшифровано "чорні скриньки" Ан-26: розслідування знайшло грубі порушення
Президент нагородив медалями загиблий екіпаж Ан-26
У Харкові прощаються з загиблими в Ан-26 офіцерами та курсантами
Останні новини
09:11
До кінця року ціни на хліб зростуть на 15% – асоціація
09:00
Кількість хворих на COVID за добу в Україні - уже понад 5 тисяч
08:53
ВРП розгляне питання призначення судді, який переслідував Автомайдан
08:22
Британія працюватиме над санкціями проти РФ за отруєння Навального - МЗС
08:00
Головні новини середи і ночі: розшифровка "чорних скриньок" Ан-26, "плівки Тищенка"
07:30
Збройні формування Російської Федерації на Донбасі обстріляли українські позиції
06:36
Трамп: діагноз COVID-19 був для мене замаскованим благословення від Бога
05:26
Азербайджан візьме участь в переговорах з Мінською групою ОБСЄ щодо Карабаху
04:11
Трамп хоче повністю вивести війська США з Афганістану до Різдва
03:32
У світі фіксують найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії
Усі новини...