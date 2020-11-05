Основою подальших заходів проти пандемії буде адаптивний карантин - Шмигаль

Міністерство охорони здоров'я працює над різними сценаріями продовження адаптивного карантину в умовах пандемії Covid-19, сценарії подальших протиепідеміологічних заходів будуть представлені найближчим часом.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль журналістам у четвер в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Сьогодні Міністерство охорони здоров'я працює над різними сценаріями продовження адаптивного карантину. Анонсів робити не буду, тому що насправді опрацьовуються різні варіанти. Вчора були розмови з французькими і німецькими епідеміологами. Ми дивимося і шукаємо найкращі практики".

Деталі: За словами прем'єра, швидше за все, основою подальших протиепідеміологічних заходів буде адаптивний карантин, а за яким саме сценарієм, влада представить найближчим часом на засіданні уряду.

Шмигаль додав, що українська економіка не повинна страждати від тотального локдауна. На його думку, "дуже добре себе виправдовує наш адаптивний локальний карантин".

Що було раніше: Поінформовані співрозмовники УП у Кабінеті міністрів та Офісі президента повідомили, що з наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив введення в Україні "карантину вихідного дня" у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.

4 листопада Шмигаль заявив, що уряд не планує запроваджувати тотальний локдаун на всій території України, але посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться.

За добу 4 листопада в Україні виявили майже 10 тисяч випадків COVID-19, померли від ускладнень 193 хворих, одужали від коронавірусної хвороби 8 378 осіб, госпіталізували 1 269 пацієнтів.

Нагадаємо: Виступаючи у Верховній Раді 3 листопада, очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної.