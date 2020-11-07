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Глава апарату Трампа захворів COVID-19. Він та ще 250 гостей були на вечірці на честь виборів

Субота, 7 листопада 2020, 06:47

Глава адміністрації президента США Дональда Трампа Марк Медоуз дав позитивний результат на коронавірус.

Джерело: Bloomberg з посиланням на обізнане джерело. CNN з посиланням на двох неназваних офіційних осіб

Деталі: Про стан політика не повідомляється.

Медоуз перебував разом з президентом в неділю і понеділок. Також у вівторок він був присутній на вечірці на честь виборів в Білому домі, де в той же час знаходилося ще щонайменше 250 осіб.

Нагадаємо:

  • 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
  • 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.
  • Увечері 5 вересня Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, залишив медцентр і прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації. Там він зняв маску, незважаючи на те, що хворіє на коронавірус та є потенційно небезпечним для оточення. 
  • 6 жовтня Facebook видалив пост Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.

Теми: Трампкоронавірус


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