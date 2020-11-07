Глава апарату Трампа захворів COVID-19. Він та ще 250 гостей були на вечірці на честь виборів

Глава адміністрації президента США Дональда Трампа Марк Медоуз дав позитивний результат на коронавірус.

Джерело: Bloomberg з посиланням на обізнане джерело. CNN з посиланням на двох неназваних офіційних осіб

Деталі: Про стан політика не повідомляється.

Медоуз перебував разом з президентом в неділю і понеділок. Також у вівторок він був присутній на вечірці на честь виборів в Білому домі, де в той же час знаходилося ще щонайменше 250 осіб.

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