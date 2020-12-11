Головні новини четверга і ночі: вакцина від COVID-19 для українців, "Венеціанка" і КС

Придбати вакцину і вакцинуватися можна буде за власний кошт, Венеційська комісія оцінили скандальне рішення КС, —актуальні новини 10 грудня.

Про можливість придбати вакцину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні можна буде придбати вакцину від коронавірусу COVID-19 на комерційній основі і вакцинуватися самостійно.

Про "Венеціанку" та рішення КС

Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо розкритикував "прикре" рішення КСУ і закликав Верховну Раду вирішити ситуацію, опираючись на принципи Конституції та "чисту логіку".

Венеційська комісія радить Україні внести зміни до закону про Конституційний суд з огляду на кризу, що виникла внаслідок його скандального рішення про скасування частини антикорупційного законодавства.

Конституційний суд відповів на рішення Венеційської комісії щодо кризи та очікує поваги до себе як до "охоронця" Конституції.

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