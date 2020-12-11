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Главные новости четверга и ночи: вакцина от COVID-19 для Украинской, "Венецианка" и КС

Пятница, 11 декабря 2020, 07:00

Купить вакцину и вакцинироваться можно будет за деньги, Венецианская комиссия оценила скандальное решение КС, – актуальные новости 10 декабря.

О возможности приобрести вакцину

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине можно будет приобрести вакцину от коронавируса COVID-19 на коммерческой основе и вакцинироваться самостоятельно.

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио раскритиковал "досадное" решение КСУ и призвал Верховную раду разешить ситуацию, опираясь на принципы Конституции и "чистую логику".

Венецианская комиссия советует Украине внести изменения в закон о Конституционном суде, учитывая кризис, возникший в результате его скандального решения об отмене части антикоррупционного законодательства.

Конституционный суд ответил на решение Венецианской комиссии относительно кризиса и ожидает уважения к себе как к "охраннику" Конституции.

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Украинская правда
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