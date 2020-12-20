Бутусов погодився стати позаштатним радником міністра оборони Тарана
Журналіст Юрій Бутусов після зустрічі в Міноборони України прийняв пропозицію міністра Андрія Тарана стати його позаштатним радником на два місяці.
Джерело: повідомлення Бутусова у Facebook
Пряма мова: "Я прийняв рішення за результатами бесіди прийняти пропозицію стати позаштатним радником міністра оборони терміном на два місяці.
Тепер чекаю відповіді від Міноборони".
Деталі: За словами Бутусова, йому запропонували на вибір кілька посад у відомстві:
- начальник управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу нерухомості і земель Міноборони,
- начальник одного з управлінь в департаменті військово-технічної політики,
- начальник директорату інформаційної політики,
- позаштатний радник міністра оборони на громадських засадах для висвітлення проблем некомпетентності та корупції в структурах МО і ВСУ.
Журналіст зазначив, що буде радником "без зарплати, без кабінету, без якихось повноважень". І додав, що залишається журналістом.
Итак, рассказываю о результатах встречи с министром обороны А.Тараном. Оказывается, такая срочность и публичность...Опубліковано Юрієм Бутусовим Неділя, 20 грудня 2020 р.
Передісторія:
- 8 грудня Міністерство оборони запропонувало роботу журналісту Юрію Бутусову, який критикує роботу відомства.
- Того ж дня Бутусов заявив, що згоден працювати в Міністерстві оборони, чекає зустрічі з міністром чи президентом і має програму дій.
- 9 грудня пізно увечері Міноборони опублікувало заяву, в якій запросило Бутусова на співбесіду і обіцяло пояснити різницю "різницю між Міноборони та Генштабом".
- Пізніше у відомстві заявили, що кадрові служби поспілкувалися з Бутусовим, але нібито не знайшли вакансій для нього, які б влаштували усіх.
- У міністерстві заявили: "Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати "міністра оборони", ані для авторів чудесних "програм", в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з "комплексом Наполеона".