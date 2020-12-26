Головні новини п’ятниці і ночі: Зеленський про напад РФ та Порошенка, справа Татарова

Зеленський в інтерв’ю розповів про загальну мобілізацію у випадку нападу РФ із Криму, НАБУ розпочало провадження через можливе втручання генпрокурорки у справу Татарова – новини, які були актуальні 25 грудня.

Про інтерв’ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі нападу РФ на Україну з боку окупованого нею Криму "буде велика війна" і будуть мобілізовані і чоловіки, й жінки.

Зеленський вважає Максима Степанова "найміцнішим" міністром охорони здоров'я, однак заявляє, що перевіркою для нього буде вакцинація від коронавірусу в Україні.

Президент також стверджує, що Олександр Тупицький не може бути головою Конституційного Суду, а зараз КС є державно-приватним партнерством.

Окрім того, глава держави заявив, що за генпрокурора Ірини Венедіктової "бандитів спіймали більше", однак людям це не цікаво, додавши, що "всі чекають, коли посадять Порошенка".

Про справу Татарова

Верховний Суд дійшов висновку, що ухвала слідчого судді про зобов’язання змінити підслідність у кримінальному провадженні не підлягає оскарженню.

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурорки Ірини Венедіктової у справу про ймовірне хабарництво заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

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