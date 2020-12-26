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Главные новости пятницы и ночи: Зеленский о нападении РФ и Порошенко, дело Татарова

Суббота, 26 декабря 2020, 08:00
Фото: Павел Гриценко

Зеленский в интервью рассказал о всеобщей мобилизации в случае нападения РФ из Крыма, НАБУ начало производство из-за возможного вмешательства генпрокурора в дело Татарова – новости, которые были актуальны 25 декабря.

Об интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война" и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

Зеленский считает Максима Степанова "самым крепким" министром здравоохранения, однако заявляет, что проверкой для него будет вакцинация от коронавируса в Украине.

Он также утверждает, что Александр Тупицкий не может быть председателем Конституционного Суда, а сейчас КС является государственно-частным партнерством.

Кроме того, глава государства заявил, что при генпрокуроре Ирине Венедиктовой "бандитов поймали больше", однако людям это не интересно, добавив, "что все ждут, когда посадят Порошенко".

О деле Татарова

Верховный Суд пришел к выводу, что постановление следственного судьи об обязательствах изменить подследственность в уголовном производстве не подлежит обжалованию.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело о возможном взяточничестве заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

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Украинская правда


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