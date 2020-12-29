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Головні новини понеділка і ночі: січневий локдаун, підозра для Тупицького

Вівторок, 29 грудня 2020, 07:00

Степанов пояснив, чому січневий локдаун не скасують, Голова КС не з'явився для вручення підозри, — актуальні новини 28 грудня.

Про січневий локдаун

Міністерство охорони здоров’я не планує скасовувати чи переносити посилений локдаун січня, тому що, окрім прогнозованого збільшення захворюваності на коронавірус після новорічних свят, очікується також сезонний спалах грипу.

Про Тупицького і ОГП

Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому через його неявку в понеділок на процесуальні дії. Також ОГП направив клопотання президенту про відсторонення Тупицького з посади судді строком на два місяці.

В КС стверджують, що Тупицький не прийшов у понеділок в Офіс генпрокурора для проведення процесуальних дій з поважної причини. 

Крім того, Конституційний суд заявляє, що законодавство не дозволяє президенту відсторонювати від посади суддю КС.

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Українська правда

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