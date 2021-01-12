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Суддя Вовк знову проігнорував суд: ВАКС переніс засідання

Вівторок, 12 січня 2021, 13:39
Суддя Вовк знову проігнорував суд: ВАКС переніс засідання
Фото з Facebook Вовка

Вищий антикорупційний суд вкотре переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку, оскільки підозрюваний 12 січня не прийшов до суду.

Джерело: речник ВАКС Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Засідання відклали на 3 лютого, 11:00. Підозрюваний не прийшов".

Що було раніше: 5 січня суддя ВАКС Андрій Біцюк відмовився застосувати примусовий привід судді Вовка, який ігнорує засідання, до Антикорупційного суду.

А 6 січня цей же суддя відмовився продовжувати розслідування кримінального провадження щодо створення злочинної організації і захоплення влади, у якому фігурує голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

Передісторія:

  • 26 липня 2019 року стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва. Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень. За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
  • НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
  • У відповідь суд заявив про тиск. А голова суду Павло Вовк сказав, що опубліковані записи – брехня.
  • 30 липня 2019 року Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати. ГПУ також викликала на допитуповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.
  • У листопаді 2019 року судді Шевченківського суду столиці відмовилися продовжити строки досудового розслідування у провадженні щодо так званих "плівок Вовка".

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Павло Вовк Антикорупційний суд
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