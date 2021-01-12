Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суддя Вовк знову проігнорував суд: ВАКС переніс засідання

Вівторок, 12 січня 2021, 14:39
Фото з Facebook Вовка

Вищий антикорупційний суд вкотре переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку, оскільки підозрюваний 12 січня не прийшов до суду.

Джерело: речник ВАКС Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Засідання відклали на 3 лютого, 11:00. Підозрюваний не прийшов".

Що було раніше: 5 січня суддя ВАКС Андрій Біцюк відмовився застосувати примусовий привід судді Вовка, який ігнорує засідання, до Антикорупційного суду.

А 6 січня цей же суддя відмовився продовжувати розслідування кримінального провадження щодо створення злочинної організації і захоплення влади, у якому фігурує голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

Передісторія:

  • 26 липня 2019 року стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва. Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень. За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
  • НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
  • У відповідь суд заявив про тиск. А голова суду Павло Вовк сказав, що опубліковані записи – брехня.
  • 30 липня 2019 року Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати. ГПУ також викликала на допитуповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.
  • У листопаді 2019 року судді Шевченківського суду столиці відмовилися продовжити строки досудового розслідування у провадженні щодо так званих "плівок Вовка".

Ірина Балачук, УП
Теми: Павло Вовк Антикорупційний суд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

З Києва до Кишинева за 5 годин: Зеленський озвучив амбітну ідею

оновлено В Україні очікується 20-градусний мороз і до 15 см снігу

Козак і Єрмак прибули в Берлін на зустріч в нормандському форматі

Голова КС відпочиває в ОАЕ, але каже: не так розкішно, як писали ЗМІ

У Києві різкий стрибок нових хворих і смертей від COVID

фото В Росії трьом кримським татарам дали 13-18 років колонії за сфабрикованими справами

Усі новини...
Павло Вовк
ВАКС пояснив, чому відмовився від примусового приводу судді Вовка
ВАКС відмовився продовжити розслідування справи "плівок Вовка" – ЦПК
Суд відмовився від примусового приводу Вовка: йому знову не обрали запобіжний
Останні новини
16:12
Перестрілка у Полтаві: поранено щонайменше одну людину
15:54
У 2020 році з "ковідного" фонду використали 89% коштів – Мінфін
15:51
Зеленський запросив Ілона Маска в житомирський музей Корольова
15:47
Чорногорія знову впускатиме українців без тесту
15:44
фотоНацбанк вводить в обіг пам'ятну монету "Агатангел Кримський"
15:43
Вчені виявили, що на імунну відповідь організму на COVID-19 впливають бактерії в кишківнику
15:39
У Палаті представників планують в середу проголосувати за імпічмент Трампа
15:13
Після штурму Капітолія два банки відмовляються вести з Трампом справи
15:10
Зеленський говорив із Санду про отримання вакцини від ЄС через "Східне партнерство"
15:08
Виручка закладів харчування скоротилась на 25% під час локдауну - дослідження
Усі новини...