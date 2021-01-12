Суддя Вовк знову проігнорував суд: ВАКС переніс засідання

Вищий антикорупційний суд вкотре переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку, оскільки підозрюваний 12 січня не прийшов до суду.

Джерело: речник ВАКС Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Засідання відклали на 3 лютого, 11:00. Підозрюваний не прийшов".

Що було раніше: 5 січня суддя ВАКС Андрій Біцюк відмовився застосувати примусовий привід судді Вовка, який ігнорує засідання, до Антикорупційного суду.

А 6 січня цей же суддя відмовився продовжувати розслідування кримінального провадження щодо створення злочинної організації і захоплення влади, у якому фігурує голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

Передісторія: