Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Судья Вовк снова проигнорировал суд: ВАКС перенес заседание

Вторник, 12 января 2021, 13:39
Судья Вовк снова проигнорировал суд: ВАКС перенес заседание
Фото с Facebook Вовка

Высший антикоррупционный суд в очередной раз перенес заседание по избранию меры пресечения председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, поскольку подозреваемый 12 января не пришел в суд.

Источник: пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Заседание отложили на 3 февраля, 11:00. Подозреваемый не пришел".

Что было раньше: 5 января судья ВАКС Андрей Бицюк отказался применить принудительный привод судьи Вовка, который игнорирует заседания, в Антикоррупционный суд.

А 6 января этот же судья отказался продлить расследование уголовного производства относительно создания преступной организации и захвата власти, в котором фигурирует председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк.

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

Предыстория:

  • 26 июля 2019 года стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева. Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений. По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
  • НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
  • В ответ суд заявил о давлении. А глава суду Павел Вовк сказал, что опубликованные записи – ложь.
  • 30 июля 2019 года Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения. ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.
  • В ноябре 2019 года судьи Шевченковского суда столицы отказались продлить сроки досудебного расследования в производстве по так называемым "пленкам Вовка".

Ирина Балачук, УП
Темы: Павел Вовк Антикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Павел Вовк
Ликвидация Окружного административного суда Киева: между законностью и правомерностью
Комитет Рады рекомендует поддержать законопроект о ликвидации скандального ОАСК
Глава ОАСК отреагировал на санкции США: Проживу и без поездок в штаты
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: