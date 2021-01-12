Судья Вовк снова проигнорировал суд: ВАКС перенес заседание

Высший антикоррупционный суд в очередной раз перенес заседание по избранию меры пресечения председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, поскольку подозреваемый 12 января не пришел в суд.

Источник: пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Заседание отложили на 3 февраля, 11:00. Подозреваемый не пришел".

Что было раньше: 5 января судья ВАКС Андрей Бицюк отказался применить принудительный привод судьи Вовка, который игнорирует заседания, в Антикоррупционный суд.

А 6 января этот же судья отказался продлить расследование уголовного производства относительно создания преступной организации и захвата власти, в котором фигурирует председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк.

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

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