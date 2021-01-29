Головні новини четверга і ночі: скасований правопис, "доктрина" бойовиків

ОАСК скасував нову редакцію правопису, Бойовики представили свою "доктрину": передбачає захоплення всього Донбасу, — актуальні новини 28 січня.

Про скасування нового правопису

Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову Кабінету міністрів, якою було схвалено нову редакцію "Українського правопису".

Кабмін оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, що скасував постанову уряду, якою було схвалено нову редакцію "Українського правопису".

Про "доктрину" бойовиків

Терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР" представили так звану доктрину "Російський Донбас", яка передбачає захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей України.

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Про інші важливі новини

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Президент США Джо Байден під час розмови із президентом Росії Володимиром Путіним "не стримувався", зокрема коментуючи ситуацію навколо опозиціонера Олексія Навального.