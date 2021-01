У Капітолій увійшли спецпризначенці

У будівлю Капітолія, яку у середу взяли в облогу прихильники Трампа, незгодні з його поразкою, увійшли силовики спеціального призначення.

Джерело: журналіст Джейк Шерман у Twitter

Деталі: За його словами, зокрема, наводити лад у Капітолії прибули спецпризначенці з ФБР, поліції, Національної гвардії.

Він опублікував відео, на якому коридорами будівлі йдуть силовики спецзагону ФБР з автоматами.

This is the fbi swat team in the capitol. pic.twitter.com/bY6maxLjLJ