У Капітолій увійшли спецпризначенці

У будівлю Капітолія, яку у середу взяли в облогу прихильники Трампа, незгодні з його поразкою, увійшли силовики спеціального призначення.

Джерело: журналіст Джейк Шерман у Twitter

Деталі: За його словами, зокрема, наводити лад у Капітолії прибули спецпризначенці з ФБР, поліції, Національної гвардії.

Він опублікував відео, на якому коридорами будівлі йдуть силовики спецзагону ФБР з автоматами.

This is the fbi swat team in the capitol. pic.twitter.com/bY6maxLjLJ — Jake Sherman (@JakeSherman) January 6, 2021

Передісторія: У середу учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес як раз збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Через цей штурм Байдена так і не оголосили президентом. Засідання було зірване.

Обраний президент США Джо Байден звернувся до президента, що програв вибори, Дональда Трампа із закликом виступити на телебаченні і закликати своїх прихильників припинити штурм Капітолія.

Іще діючий президент США Дональд Трамп закликав усіх, хто перебуває у будівлі Конгресу, куди увірвалися його прихильники, поводитися мирно. Також він записав звернення, в якому закликав своїх прихильників розійтися по домівках.

Білий дім заявив, що війська Національної гвардії разом з іншими федеральними службами охорони прямують до Капітолію, щоб допомогти припинити непорядки.

У Вашингтоні оголошено комендантську годину.

Чинного віцепрезидента США Майкла Пенса, який приїхав до Капітолія для визнання перемоги Байдена на виборах, евакуювали з будівлі після початку її штурму.

Американський канал CNN повідомив про постраждалих під час перестрілки у Конгресі. Зокрема, у груди поранили жінку, яка перебуває у важкому стані.