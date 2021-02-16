Новини 16 лютого: підозра Шарію, збільшення штрафів за водіння напідпитку

СБУ офіційно оголосила Шарію підозру в держзраді, Рада збільшила штрафи за водіння напідпитку і перевищення швидкості, — актуальні новини 16 лютого.

Про підозру Шарію

Блогеру, який проживає в Іспанії, Анатолію Шарію повідомлено про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.

Згодом Шарія викликали на допит в Службу безпеки України 22 лютого.

Про збільшення штрафів за водіння напідпитку

Верховна Рада посилила відповідальність за водіння у стані алкогольного сп’яніння.

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