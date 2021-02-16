Новости 16 февраля: подозрение Шарию, увеличение штрафов за пьяное вождение

СБУ официально объявила Шарию подозрение в госизмене, Рада увеличила штрафы за вождение в нетрезвом и превышение скорости, — актуальные новости 16 февраля.

О подозрении Шарию

Блогеру, проживающий в Испании, Анатолий Шарию сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан.

Вскоре Шария вызвали на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля.

Об увеличении штрафов за пьяное вождение

Верховная Рада ужесточила ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышения скорости.

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