Новини 2 лютого: ув'язнення Навального, масштабна пожежа в "Епіцентрі"

Суд відправив Навального у в'язницю, Масштабну пожежу гасили в "Епіцентрі К" на Миколаївщині, затримали палія з сокирою, — актуальні новини 2 лютого.

Про Навального

Суд у Москві ухвалив рішення, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ив Роше".

Про пожежу в "Епіцентрі"

На Миколаївщині вогнеборці ліквідовували пожежу у торговельному центрі. Поліція повідомляє про затримання палія. За її даними, 37-річний чоловік прийшов до торгівельного центру з ножем та сокирою.

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