Понад 60% перевірених будинків для літніх людей не зареєстровані – Мінрегіон

В Україні перевірили понад тисячу будинків для людей похилого віку, будинків-інтернатів і центрів для алко- та наркозалежних; 335 з 538 перевірених пансіонатів для літніх людей відсутні у Реєстрі надавачів соціальних послуг.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій у Facebook

Дослівно: "Станом на 2 лютого вже перевірено 1205 соціальних об’єктів: будинків для осіб похилого віку, будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю, центрів для алко- та наркозалежних. У десятках з них виявлено порушення у реєстраційних документах та дотриманні протипожежних норм.

При цьому 335 з 538 перевірених на даний момент будинків для літніх людей не включені до Реєстру надавачів соціальних послуг".

Деталі: Члени Урядової комісії з розслідування причин виникнення пожежі з 16 жертвами у харківському будинку для літніх людей доручили відповідальним органам продовжити перевірки і доповісти про їх остаточні результати 9 лютого.

Також повідомляється, що Мінсоцполітики разом з Мін’юстом продовжать роботу над спрощенням порядку отримання соціальних послуг та правовим механізмом перевірки суб’єктів господарювання, які їх надають.

Результати роботи Урядової комісії та остаточні результати перевірок будуть оприлюднені 19 лютого.

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