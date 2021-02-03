Понад 60% перевірених будинків для літніх людей не зареєстровані – Мінрегіон
В Україні перевірили понад тисячу будинків для людей похилого віку, будинків-інтернатів і центрів для алко- та наркозалежних; 335 з 538 перевірених пансіонатів для літніх людей відсутні у Реєстрі надавачів соціальних послуг.
Джерело: Міністерство розвитку громад та територій у Facebook
Дослівно: "Станом на 2 лютого вже перевірено 1205 соціальних об’єктів: будинків для осіб похилого віку, будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю, центрів для алко- та наркозалежних. У десятках з них виявлено порушення у реєстраційних документах та дотриманні протипожежних норм.
При цьому 335 з 538 перевірених на даний момент будинків для літніх людей не включені до Реєстру надавачів соціальних послуг".
Деталі: Члени Урядової комісії з розслідування причин виникнення пожежі з 16 жертвами у харківському будинку для літніх людей доручили відповідальним органам продовжити перевірки і доповісти про їх остаточні результати 9 лютого.
Також повідомляється, що Мінсоцполітики разом з Мін’юстом продовжать роботу над спрощенням порядку отримання соціальних послуг та правовим механізмом перевірки суб’єктів господарювання, які їх надають.
Результати роботи Урядової комісії та остаточні результати перевірок будуть оприлюднені 19 лютого.
Передісторія:
- 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа, в якій загинули 15 людей.
- За попередньою інформацією прокуратури, пожежа сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
- Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що пансіонат "Золотий час" не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів. А міністр соцполітики Марина Лазебна запевнила, що в усіх областях перевірять законність усіх будинків для літніх людей, а також умови проживання людей у них.
- Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату.
- Орендаря будинку для літніх людей В’ячеслава Кравченка та його дружину Ольгу Кравченко взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.