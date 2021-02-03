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Понад 60% перевірених будинків для літніх людей не зареєстровані – Мінрегіон

Середа, 3 лютого 2021, 11:29
Понад 60% перевірених будинків для літніх людей не зареєстровані – Мінрегіон
Фото ТСН

В Україні перевірили понад тисячу будинків для людей похилого віку, будинків-інтернатів і центрів для алко- та наркозалежних; 335 з 538 перевірених пансіонатів для літніх людей відсутні у Реєстрі надавачів соціальних послуг.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій у Facebook

Дослівно: "Станом на 2 лютого вже перевірено 1205 соціальних об’єктів: будинків для осіб похилого віку, будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю, центрів для алко- та наркозалежних. У десятках з них виявлено порушення у реєстраційних документах та дотриманні протипожежних норм.

При цьому 335 з 538 перевірених на даний момент будинків для літніх людей не включені до Реєстру надавачів соціальних послуг".

Деталі: Члени Урядової комісії з розслідування причин виникнення пожежі з 16 жертвами у харківському будинку для літніх людей доручили відповідальним органам продовжити перевірки і доповісти про їх остаточні результати 9 лютого.

Також повідомляється, що Мінсоцполітики разом з Мін’юстом продовжать роботу над спрощенням порядку отримання соціальних послуг та правовим механізмом перевірки суб’єктів господарювання, які їх надають.

Результати роботи Урядової комісії та остаточні результати перевірок будуть оприлюднені 19 лютого.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Харківпожежа
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