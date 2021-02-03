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Комітет Ради одностайно підтримав санкції проти медіахолдингу Медведчука

Середа, 3 лютого 2021, 15:07
Комітет Ради одностайно підтримав санкції проти медіахолдингу Медведчука

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтимав рішення РНБО про запровадження санкцій стосовно телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука.

Джерело: нардепка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла у Facebook

Деталі: Зазначається, що комітет одностайно висловив підтримку рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: санкціїМедведчукВерховна Рада
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