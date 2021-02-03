Комітет Ради одностайно підтримав санкції проти медіахолдингу Медведчука
Середа, 3 лютого 2021, 16:07
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтимав рішення РНБО про запровадження санкцій стосовно телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука.
Джерело: нардепка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла у Facebook
Деталі: Зазначається, що комітет одностайно висловив підтримку рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука
Передісторія:
- Увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від цього ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- 3 лютого у Кремлі заявили, що засуджують санкції президента України проти телеканалів з орбіти кума Путіна.
- У Європейському Союзі у неофіційній реакції схвально поставилися до запроваджених РНБО санкцій проти телеканалів Медведчука.
- Посольство Сполучених Штатів у Києві офіційно заявило про підтримку запровадженню санкцій РНБО.
Українська правда