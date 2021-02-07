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Головні новини суботи і ночі: Зеленського запросили в Антарктиду, вакцинація від COVID-19

Неділя, 7 лютого 2021, 07:00

Президента Володимира Зеленського запросили відвідати антарктичну станцію "Академік Вернадський", вакцинація від COVID-19 набирає обертів — актуальні новини 6 лютого.

Про вакцинацію від COVID-19

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус повідомив, що кількість проведених у всьому світі вакцинацій від коронавірусу перевищила кількість зареєстрованих випадків зараження.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов раніше повідомляв, що вакцинація від COVID-19 в Україні стартує в середині лютого.

Про Антарктиду

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським полярникам з нагоди 25-річчя української антарктичної станції "Академік Вернадський", а також поспілкувався з полярниками, які зараз працюють на станції.

Начальник 25-ї української антарктичної експедиції Юрій Отруба від імені всіх полярників запросив Зеленського стати першим президентом України, який відвідає вітчизняну антарктичну станцію.

Про інші важливі новини

The New York Times із посиланням на дослідників та представників Держдепартаменту США повідомила, що російські ЗМІ, пов'язані з Кремлем, проводять інформаційну кампанію в країнах Латинської Америки та Східної Європи, направлену на дискредитацію американських вакцин від коронавірусу Moderna i Pfizer і просування російської вакцини Sputnik V.

За даними нових досліджень, рівень світового океану зростає швидше за найгірші прогнози.

Національна гвардія України протягом 2021 та 2022 років отримає десять вертольотів H225 в межах реалізації контракту з Airbus Helicopters.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинація
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