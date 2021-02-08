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Офіс генпрокурора проситиме Зеленського продовжити відсторонення голови КС - ЗМІ

Понеділок, 8 лютого 2021, 13:53
Офіс генпрокурора проситиме Зеленського продовжити відсторонення голови КС - ЗМІ

Офіс генерального прокурора проситиме президента Володимира Зеленського продовжити на два місяці дію указу про відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на поінформованого співромовника

Дослівно: "Офіс генпрокурора проситиме продовжити указ про відсторонення Тупицького іще на два місяці".

Що передувало: У КС повідомили, що в зв’язку з тим, що співробітники Управління держохорони не пускають відстороненого указом президента голову Конституційного суду Олександра Тупицького на робоче місце у приміщення суду, він працює з дому і отримує зарплату.

Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 28 грудня Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".
  • 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
  • На зборах суддів Конституційного Суду 5 січня 2021 року не мовилося про відсторонення з посади голови КС Олександра Тупицького.  У суді вважають, що підстав для відсторонення голови КС немає. 

Знати більше: Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суд

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