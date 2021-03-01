Новини 1 березня: ДТП з Дубінським, реакція Кремля на заяву Байдена про Крим

Дубінський потрапив в аварію на Львівщині - відкрито справу, Кремль відреагував на слова Байдена про український Крим та анексію, — актуальні новини 1 березня.

Про ДТП з Дубінським

О пів на 7 ранку 1 березня на автодорозі Київ-Чоп біля міста Стрий (Львівщина) зіштовхнулися два автомобілі – одним з них керував народний депутат Олександр Дубінський.

За попередніми даними, автомобіль Дубінського виїхав на зустрічну смугу. Там він зіштовхнувся з автомобілем, що рухався назустріч.

Про реакцію Кремля на заяву Байдена про Крим

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на слова президента США Джо Байдена про те, що США ніколи не визнають анексію Криму, і заявив, що "анексії не було", а було "законне возз'єднання".

Окрім того, глава МЗС України з 2014 по 2019 роки Павло Клімкін розповів про реакцію та обіцянки Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США, а нині президента, у відповідь на початок агресії Росії проти України.

Про інші важливі новини

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