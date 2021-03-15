Новини 15 березня: вигнання Дубінського зі "слуг", призупинення щеплень AstraZeneca у світі

Дубінського вигнали з партії "Слуга народу", Низка країн призупинили використання вакцини AstraZeneca, — актуальні новини 15 березня.

Про вигнання Дубінського із "слуг"

Народного депутата Олександра Дубінського виключили із партії "Слуга Народу" за порушення статуту та непокору керівним органам партії.

Про призупинення щеплень AstraZeneca у світі

Німеччина, Італія, Франція, Іспанія та Індонезія тимчасово зупинили використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca.

Проте згодом з’ясувалося, що Європейське агентство з лікарських засобів не підтвердило зв'язок випадків тромбозу з вакцинацією від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield).

Про інші важливі новини

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко перебуває на лікарняному, оскільки у нього діагностували коронавірус.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала ще три підозри колишнім посадовцям Приватбанку, серед яких ексголова правління Олександр Дубілет, його заступник та керівник міжбанківських операцій – їх підозрюють у розтраті 8 мільярдів гривень.

Прессекретар президента України Юлія Мендель буде вести щотижневу передачу на державному телеканалі "Дом", що транслюється на окупованих Росією територіях України.

Рада директорів Світового конґресу українців виключила зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії за участь в акціях прихильників "русского міра", поширення антиукраїнської пропаганди, брехні про війну на Донбасі тощо.

В Офісі президента підготували проєкт закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової в селі Щасливе Херсонської області не раз відбував покарання за злочини проти життя та здоров'я особи, цього разу на нього вказують дані молекулярно-генетичної експертизи.

Банки, що беруть участь у державній іпотечній програмі з компенсації ставки до 7% річних, висувають різні вимоги до позичальників та житла.

В Україні 15 березня розпочали роботу окружні прокуратури.

Молдова остаточно відмовила у наданні політичного притулку скандально відомому українському судді Миколі Чаусу, який перебуває в міжнародному розшуку.

Дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами РК-360МЦ "Нептун" передали до складу Військово-морських сил Збройних сил України.

Американська кіноакадемія оголосила шорт-листи в усіх номінаціях кінопремії "Оскар-2021".

Росія назвала "нелегітимними" будь-які дії Києва щодо повернення собі контролю над півостровом Крим.